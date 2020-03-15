Под Иркутском арестован обвиняемый в убийстве 4-летней девочки

Следователи СУ СК России по Иркутской области предъявили обвинение в убийстве четырехлетней девочки в 2004 году 41-летнему жителю Слюдянского района, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По материалам дела, летом 2004 года ребенок пропал с территории базы отдыха в Слюдянском районе.

Обвиняемый рассказал, что в день совершения преступления он в компании своих знакомых употреблял алкоголь в соседнем поселке. Находясь в состоянии опьянения, он сел за руль автомобиля.

Проезжая мимо базы отдыха, компания встретила потерявшуюся девочку. Ребенка посадили в салон и доехали с ним до леса, расположенного неподалеку. Пока знакомые обвиняемого продолжали распивать спиртные напитки, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления.

В настоящее время он заключен под стражу.