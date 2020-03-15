В Находке собрано боле 1,2 тысячи тонн разлившегося мазута

В Находке продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов на топливном складе. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Работа организована на 4 участках. По последним данным, собрано более 1,2 тыс. кубометров мазута, вывезено 450 т загрязненного грунта, очищена площадь 300 кв.м.

Отмечается, что котельная работает в штатном режиме, жизнеобеспечение населения не нарушено.

В работах участвуют 140 человек и 31 единица техники.

Ранее сообщалось, что на складе котельной в Находке произошел разлив топочного мазута. Причиной разлива стала разгерметизация емкости с топливом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Приморье после разлива 2,5 тыс. тонн мазута возбуждено уголовное дело

— Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

— Разлив мазута произошел в Находке