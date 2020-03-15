В Находке собрано боле 1,2 тысячи тонн разлившегося мазута
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В Находке продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов на топливном складе. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Работа организована на 4 участках. По последним данным, собрано более 1,2 тыс. кубометров мазута, вывезено 450 т загрязненного грунта, очищена площадь 300 кв.м.
Отмечается, что котельная работает в штатном режиме, жизнеобеспечение населения не нарушено.
В работах участвуют 140 человек и 31 единица техники.
Ранее сообщалось, что на складе котельной в Находке произошел разлив топочного мазута. Причиной разлива стала разгерметизация емкости с топливом.
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