Роспотребнадзор назвал сходства и различия между коронавирусом и гриппом

Роспотребнадзор объяснил различия и сходства коронавируса и гриппа, пишет «Коммерсантъ».

Так, к сходствам специалисты отнесли то, что они оба вызывают респираторное заболевание, которое может по-разному проявляться – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Кроме того, оба вируса передаются воздушно-капельным путем, при контакте и через фомиты.

Что касается различий, то грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус. Грипп может проявиться в течение 3 дней, а коронавирус – 5-6 дней.