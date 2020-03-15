Роспотребнадзор назвал сходства и различия между коронавирусом и гриппом
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Роспотребнадзор объяснил различия и сходства коронавируса и гриппа, пишет «Коммерсантъ».
Так, к сходствам специалисты отнесли то, что они оба вызывают респираторное заболевание, которое может по-разному проявляться – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.
Кроме того, оба вируса передаются воздушно-капельным путем, при контакте и через фомиты.
Что касается различий, то грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус. Грипп может проявиться в течение 3 дней, а коронавирус – 5-6 дней.