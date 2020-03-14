Мишустин поручил усилить контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение дополнительно усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная мера будет действовать во всех регионах России.

Мишустин также уведомил, что контроль на пунктах пропуска уcилен как для российских, так и для иностранных граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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