Аэропорт Подмосковья прекратил полеты

В аэропорту Жуковский временно прекратили прием и отправку самолетов

В подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом в 1:54 сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что приостановка полетов необходима, чтобы обеспечить безопасность.

В ночь на 11 декабря выполнение рейсов временно прекратили аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Ярославля, Тамбова и Иваново.

Аналогичные меры приняли столичные воздушные гавани Шереметьево, Внуково и Домодедово. Это произошло на фоне налетов БПЛА на Москву. С 23:41 на подлете в столице силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали девять ПВО. Последний налет был зафиксирован в 1:54.

Ранее Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель».