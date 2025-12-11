На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Подмосковья прекратил полеты

В аэропорту Жуковский временно прекратили прием и отправку самолетов
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом в 1:54 сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что приостановка полетов необходима, чтобы обеспечить безопасность.

В ночь на 11 декабря выполнение рейсов временно прекратили аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Ярославля, Тамбова и Иваново.

Аналогичные меры приняли столичные воздушные гавани Шереметьево, Внуково и Домодедово. Это произошло на фоне налетов БПЛА на Москву. С 23:41 на подлете в столице силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали девять ПВО. Последний налет был зафиксирован в 1:54.

Ранее Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами