В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в совет войдет уже созданный оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Мишустин сообщил, что в него также включат комиссию по устойчивости экономической ситуации в стране, членами которой будут «руководители регионов и все заинтересованные лица».
«Для того чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации», — добавил Мишустин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
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