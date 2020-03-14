Матвиенко заявила, что власти ничего не замалчивают по коронавирусу в России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не замалчивают сведения по коронавирусной ситуации в стране, цитирует ее РИА «Новости».

По мнению Матвиенко, в России ведется крайне оперативная работа оперштаба, притом правительственные меры по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией являются эффективными.

Она подчеркнула, что нет никаких оснований для паники. Однако отметила, что нельзя недооценивать опасность.

Ранее Матвиенко говорила, что слухи о распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса.

По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии. При этом несколько человек, ранее переболевших коронавирусом, уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.

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