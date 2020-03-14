СФ утвердил решения всех регионов России о поддержке поправок в конституцию

Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции России, передает ТАСС.

Тем самым Совфедом утверждены положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

По данным агентства, за такое решение проголосовали 164 сенатора, один был против.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала полный текст обновленной Конституции России, которую 11 марта одобрили Госдума и Совфед. Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Также в обновленной Конституции должны наделить парламент новыми полномочиями, ввести ограничения для должностных лиц, а также лимитировать количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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