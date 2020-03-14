Бельгия задействовала чрезвычайный план во всех больницах

Во всех больницах Бельгии начал действовать чрезвычайный план в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает La Libre Belgique.

План предусматривает приостановку плановых приемов и операций до 3 апреля. Подобный шаг позволит больницам сконцентрироваться исключительно на зараженных коронавирусом нового типа и неотложных случаях.

По заявлению бельгийского министерства здравоохранения, в настоящее время страна справляется с распространением коронавируса, чрезвычайный план задействован в качестве меры предосторожности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 141 тысяч, погибли 5365 человека.

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