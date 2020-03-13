В Германии за сутки выявили тысячу случаев заражения коронавирусом
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В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 3387, пишет агентство DPA.
Утром 13 марта количество заболевших составляло 2369.
В стране от коронавируса скончались восемь человек, еще один немец погиб в Египте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.
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