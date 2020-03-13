В Германии за сутки выявили тысячу случаев заражения коронавирусом

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 3387, пишет агентство DPA.

Утром 13 марта количество заболевших составляло 2369.

В стране от коронавируса скончались восемь человек, еще один немец погиб в Египте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ признала Европу центром пандемии коронавируса

— В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно

— Жертвами коронавируса по всему миру стали свыше 5 тысяч человек