Советник верховного лидера Ирана помещен в карантин из-за подозрения на коронавирус

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти помещен в карантин из-за симптомов коронавируса, передает телерадиокомпания IRIB.

Как сообщает медиа, Велаяти чувствует себя хорошо.

В Иране коронавирусом заразились свыше 10 тысяч, скончались 429 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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