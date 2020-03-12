В России диагностировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России подтвердились еще шесть случаев заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Четверо заболевших находятся в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае. Утверждается, что все зараженные изолированы и недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Таким образом, в России 34 человека заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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