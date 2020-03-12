Politico: в Конгрессе США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

У сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл обнаружили коронавирус. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Мария Кантуэлл является демократом от штата Вашингтон.

По данным источников, Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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