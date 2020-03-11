Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Спустя четыре дня после исчезновения в Тамбовской области 13-летней школьницы поисковая группа нашла ее тело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, 7 марта девочка ушла и дома на дискотеку в дом культуры и не вернулась. После этого ее стали искать и было заведено уголовное дело по ст. «Убийство».

Вечером 11 марта поисковые группы нашли тело школьницы в лесном массиве Котовска.

Известно, что по делу был задержан 35-летний местный житель, который, как предполагается, сбил девочку. Он решил, что она погибла и сбросил ее тело в реку.

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