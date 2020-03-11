Молдавия закрыла авиаграницу с Италией из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии воздушной границы с Италией из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Это чрезвычайная мера, которую мы хотели избежать, но нам пришлось ее принять», — сказал Кику.
Полеты приостановлены до 31 марта. Сообщается, что срок может быть продлен. Наземная граница открыта для всех граждан Молдавии, возвращающихся домой.
В стране зафиксировано три случая коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.
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