Меркель спрогнозировала заражение 70% населения Германии коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что от 60 до 70% населения страны могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

«Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез», — сказала канцлер.

Лидер ФРГ считает, что 60-70% немцев будут заражены коронавирусом, речь идет примерно о 53 миллионах человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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