Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым

Бывший полицейский Максим Уметбаев, который обвиняется по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, принес извинения. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными», — сказал экс-правоохранитель в зале Мосгорсуда.

Он отметил, что ему стыдно на свой поступок, и извинился перед Голуновым. Обвиняемый добавил, что его «неподобающее поведение» было связано с тем, что он принял журналиста за преступника.

«Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же», — резюмировал Уметбаев.

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