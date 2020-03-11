Таиланд отменил оформление визы по прибытию в страну для 18 стран

Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 стран, в том числе для российских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Ранее иностранцы могли получить визу по прибытии в страну в иммиграционных пунктах.

Как отмечается, среди 18 стран, граждане которых не смогут получить ускоренную визу, числятся Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексику, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

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