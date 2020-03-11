Роспотребнадзор не зарегистрировал новых случаев заражения коронавирусом в России

Специалисты Роспотребнадзора не зарегистрировали в России новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

В настоящее время в стране — 20 заболевших. Двое из них являются гражданами Китая. 17 — россияне, которые прибыли в страну из Италии. Также заразился один итальянский гражданин.

Известно также, что из больниц уже выписаны двое китайцев и один россиянин.

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