Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

На территории Москвы запрещается проведение всех спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий с числом участников больше 5000 человек, говорится в тексте указа. Ограничения продлятся до 10 апреля 2020 года.

В России на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 116 тысяч человек, умерли — 4084 человек.

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