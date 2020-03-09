У министра культуры Франции диагностирован коронавирус

Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.

В настоящее время министр проходит лечение и «чувствует себя неплохо». Отмечается, что ранее Риестер посещал Национальное собрание Франции, где у нескольких человек был обнаружен коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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