В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 рассказали о состоянии троих новых инфицированных человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так на данный момент заболевшие находятся в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное. У двоих заболевание протекает в легкой форме, у еще одного — в средней степени тяжести.

В штабе уточнили, что всего в Москве было зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом, один пациент вылечился, его выписали из больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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