Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусов в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

Согласно данным комитета, 22 зараженных умерли. При этом за сутки 1535 человек вылечились и выписаны из больниц.

«В настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек пребывают в тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц, 3119 скончались», — указано в сообщении госкомитета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3797 человек.

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