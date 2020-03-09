Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусов в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.
Согласно данным комитета, 22 зараженных умерли. При этом за сутки 1535 человек вылечились и выписаны из больниц.
«В настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек пребывают в тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц, 3119 скончались», — указано в сообщении госкомитета.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3797 человек.
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