Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автор хита «Белая ночь» оценил кавер экс-супруги на шоу «Суперстар!»

Певец Виктор Салтыков отказался восхвалять бывшую жену из-за песни «Белая ночь»

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Советский и российский певец Виктор Салтыков признался, что слышал кавер на песню «Белая ночь» от бывшей супруги Ирины Салтыковой на шоу «Суперстар!». Его слова передает NEWS.ru.

«Ну спела — как могла, так спела. Как Ира могла спеть, так она и спела. Я не буду ее как-то восхвалять или опускать. Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры», — заявил музыкант.

По словам экс-участника группы «Форум», его бывшая супруга Салтыкова, вероятно, не стала бы исполнять эту композицию без соответствующей просьбы продюсеров проекта. Артист напомнил, что развелся с Салтыковой порядка 30 лет назад и уже давно строит свою семью.

Певица Ирина Салтыкова растит дочь Алису от артиста Виктора Салтыкова. Супруги прожили в браке семь лет и развелись в 1995 году. Салтыков делился с журналистами, что Алиса заблокировала его номер телефона, поэтому он не может ей позвонить. По словам исполнителя, бывшая жена сделала все возможное, чтобы они не общались, и музыкант прекратил попытки наладить отношения с дочерью.

Ранее автор хита «Белая ночь» высказался о теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами