Автор хита «Белая ночь» оценил кавер экс-супруги на шоу «Суперстар!»

Советский и российский певец Виктор Салтыков признался, что слышал кавер на песню «Белая ночь» от бывшей супруги Ирины Салтыковой на шоу «Суперстар!». Его слова передает NEWS.ru.

«Ну спела — как могла, так спела. Как Ира могла спеть, так она и спела. Я не буду ее как-то восхвалять или опускать. Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры», — заявил музыкант.

По словам экс-участника группы «Форум», его бывшая супруга Салтыкова, вероятно, не стала бы исполнять эту композицию без соответствующей просьбы продюсеров проекта. Артист напомнил, что развелся с Салтыковой порядка 30 лет назад и уже давно строит свою семью.

Певица Ирина Салтыкова растит дочь Алису от артиста Виктора Салтыкова. Супруги прожили в браке семь лет и развелись в 1995 году. Салтыков делился с журналистами, что Алиса заблокировала его номер телефона, поэтому он не может ей позвонить. По словам исполнителя, бывшая жена сделала все возможное, чтобы они не общались, и музыкант прекратил попытки наладить отношения с дочерью.

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