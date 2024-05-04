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Несколько машин получили повреждения после взрыва самогонного аппарата в Химках

В Химках несколько авто пострадали при взрыве самогонного аппарата в квартире

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Depositphotos

Самогонный аппарат взорвался в квартире в Химках. Об этом сообщает ren.tv. Осколками стекол повреждено несколько автомобилей.

«Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно, но соседи видели, что мужчина добрался до кареты скорой помощи самостоятельно», — говорится в сообщении.

Судя по видео, у одного из припаркованных рядом с домом автомобилей пробито лобовое стекло и осколками засыпан капот.

До этого сообщалось, что полиция арестовала членов семьи из Иркутской области, которые обкрадывали на ходу движущиеся фуры на красноярских дорогах. Один из таких налетов попал на видео. Отмечается, что семья могла совершить до 10 нападений на фуры и украсть вещи и деньги на сумму свыше 700 тыс. рублей. Полиция изъяла у них две машины, которые использовались для совершения краж. Примечательно, что для удобства в этих машинах откидывалось лобовое стекло, через которое злоумышленники цеплялись тросом к грузовикам. Среди украденных вещей оказались бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, запчасти, автомасла и т.д.

Ранее сообщалось, что в Алуште одноногая женщина специально кинулась под колеса и затем погналась за авто.

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