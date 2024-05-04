Шойгу вручил медали отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу также поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Глава российского военного ведомства отметил, что страна и глава государства высоко оценили ратный труд военнослужащих, присвоив им высокие звания Героев России.

3 мая уроженца Дагестана Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев сообщил, что мобилизованные внесли существенный вклад в отражение контрнаступления украинской армии в 2023 году.

Ранее Путин заявил о роли бойцов СВО в развитии России.