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Стала известна позиция ФИФА по возращению России

В РФС заявили, что ФИФА не вернет Россию, пока УЕФА не снимет бан

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прояснил позицию Международной федерации футбола (ФИФА) по возвращению России на международную арену. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия, — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры. Соответственно, российская сборная не смогла принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024 и не сыграет на турнире.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

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