Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА «Новости».

В стране умирает каждый 20-й зараженный: погибли 4,96% из 7,3 тысячи заболевших.

На втором месте Иран (3,96%), на третьем Китай (3,83%). Наименьшая смертность в Южной Корее, где умирают 0,68% зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3650 человек.

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