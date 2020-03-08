Возросло число погибших и пострадавших при пожаре в Удмуртии

Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

По данным источника, в результате пожара погибли три человека, еще девять пострадали.

Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке и восьми пострадавших.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Игра в Удмуртии, он распространился на 15- кв.м. и затронул восемь квартир в двух подъездах здания. В настоящее время возгорание ликвидировано.

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