Ребенок стал жертвой пожара в многоквартирном доме в Удмуртии
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В двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Игра в республике Удмуртия случился пожар, в результате чего один ребенок погиб, а еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Как стало известно, огонь распространился на площади 150 кв.м.
«По предварительной информации, всего 8 пострадавших, из них 4 ребенка (один погиб)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что открытое горение в здании ликвидировано.
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