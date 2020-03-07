Путин внес в ГД проект об уголовной ответственности за повреждение воинских захоронений

Президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму, устанавливающий ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.

На данный момент существует уголовная статья о повреждении памятников истории и культуры.

Согласно документу, Уголовный кодекс будет дополнен статьей 243.4. Статья будет устанавливать «уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России».