Собянин открыл производство «Москвичей» по полному циклу

На заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Автомобили Москвич будут собирать по технологии полного цикла. То есть теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе», — говорится в публикации.

Мэр отметил, что для перехода на новый этап производства была построена роботизированная система сварочного оборудования. Также на заводе будет осуществляться специальная обработка кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит авто от коррозии, сказал он. Собянин добавил, что в дальнейшем завод собирается еще сильнее локализовать производство и создать собственную отечественную платформу электромобиля.

До этого стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве от компании Silver Basis Investment Development Company из Гонконга против АО «Московский автомобильный завод «Москвич» (бывший завод Renault). Суть претензий заключается в том, что в 2020 году Silver Basis и «Рено Россия» заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей Renault. Оснастка должна была передаваться подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», для производства конкретных компонентов для «АвтоВАЗа».

Однако после ухода Renault из России проект был прекращен, что привело к остановке производства автомобилей Renault в стране. Согласно иску о банкротстве, заказчик выплатил лишь часть общей суммы по договору — около €383 тыс. из €2,866 млн в период с 2020 по 2021 год.

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