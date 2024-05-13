Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин открыл производство «Москвичей» по полному циклу

Мэр Собянин: на заводе «Москвич» автомобили будут собирать по полному циклу

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

На заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Автомобили Москвич будут собирать по технологии полного цикла. То есть теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе», — говорится в публикации.

Мэр отметил, что для перехода на новый этап производства была построена роботизированная система сварочного оборудования. Также на заводе будет осуществляться специальная обработка кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит авто от коррозии, сказал он. Собянин добавил, что в дальнейшем завод собирается еще сильнее локализовать производство и создать собственную отечественную платформу электромобиля.

До этого стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве от компании Silver Basis Investment Development Company из Гонконга против АО «Московский автомобильный завод «Москвич» (бывший завод Renault). Суть претензий заключается в том, что в 2020 году Silver Basis и «Рено Россия» заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей Renault. Оснастка должна была передаваться подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», для производства конкретных компонентов для «АвтоВАЗа».

Однако после ухода Renault из России проект был прекращен, что привело к остановке производства автомобилей Renault в стране. Согласно иску о банкротстве, заказчик выплатил лишь часть общей суммы по договору — около €383 тыс. из €2,866 млн в период с 2020 по 2021 год.

Ранее были названы пять надежных иномарок с пробегом за 1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами