Нарышкин прибыл в Совфед

Сергей Нарышкин прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Нарышкина на пост директора СВР. Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года.

До этого Сергей Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время. Видеозапись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Перед этим глава Службы внешней разведки России (СВР) заявлял, что он придерживается договоренности с директором

Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США не допускать утечек об их личных беседах. По словам руководителя СВР, он и Бернс при первой их «такой очень важной встрече» договорились «держать это в тайне».

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