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Россиянин изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными фото

Житель Калининграда получил 11 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

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Depositphotos

В Калининграде огласили приговор местному жителю, который изнасиловал школьницу, шантажируя ее интимными снимками. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По данным следствия, в августе 2022 года 35-летний мужчина познакомился в сети с 14-летней школьницей. Он представился фотографом и уговорил девочку принять участие в фотосессии, несовершеннолетняя пришла в гости к новому знакомому.

Мужчина убедил ребенка позировать в нижнем белье, а потом начал приставать. Девочке удалось вырваться и сбежать. Спустя несколько дней он стал ее шантажировать, обещая в случае неповиновения разослать ее фотографии родственникам и знакомым.

Злоумышленник заставил школьницу встретиться с ним и изнасиловал. Фотографа удалось задержать, было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Сочи мужчина изнасиловал маленьких внуков своей сожительницы. Россиянин совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пока их бабушки не было дома. Пострадавшие позже рассказали о произошедшем матери, которая вскоре обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 17,5 годам лишения свободы.

Ранее житель Петербурга отправлял девочке откровенные фото и требовал такие же кадры взамен.

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