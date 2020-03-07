Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА «Новости».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха превысила 9°С и продолжает повышаться.

Ранее Вильфанд сообщил, что теплая погода задержится в Москве еще минимум на пять-шесть дней. «Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая — +8...+10°С примерно в течение пяти-шести дней», — сообщил он.

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