Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха превысила 9°С и продолжает повышаться.
Ранее Вильфанд сообщил, что теплая погода задержится в Москве еще минимум на пять-шесть дней. «Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень теплая — +8...+10°С примерно в течение пяти-шести дней», — сообщил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вильфанд пообещал москвичам «скучную» погоду
— Синоптики сообщили, что москвичей ждет «нормально аномальная» погода