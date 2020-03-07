Жертвами стрельбы в Мексике стали девять человек
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В мексиканском штате Халиско произошла стрельба в ходе нападения на сотрудников следственного отдела по угону транспортных средств. Об этом сообщает телеканал Televisa со ссылкой на генпрокуратуру.
Уточняется, что инцидент произошел в районе Лас-Хуэртас в городе Сан-Педро-Тлакепак.
В результате стрельбы погибли два сотрудника прокуратуры, а именно государственный обвинитель Мигель Альфонсо Медрано и координатор отдела расследования угонов Омар Вальдес Эрмосильо.
Кроме того, жертвами стали семь местных жителей. Также была ранена одна женщина, которую госпитализировали в больницу.
На месте работают сотрудники полиции.
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