Жертвами стрельбы в Мексике стали девять человек

В мексиканском штате Халиско произошла стрельба в ходе нападения на сотрудников следственного отдела по угону транспортных средств. Об этом сообщает телеканал Televisa со ссылкой на генпрокуратуру.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Лас-Хуэртас в городе Сан-Педро-Тлакепак.

В результате стрельбы погибли два сотрудника прокуратуры, а именно государственный обвинитель Мигель Альфонсо Медрано и координатор отдела расследования угонов Омар Вальдес Эрмосильо.

Кроме того, жертвами стали семь местных жителей. Также была ранена одна женщина, которую госпитализировали в больницу.

На месте работают сотрудники полиции.

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