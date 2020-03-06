Смертник совершил подрыв возле посольства США в Тунисе

Боевик совершил подрыв у посольства США в Тунисе в пятницу, 6 марта, передает местное радио Mosaique.

Смертник, ехавший на мотоцикле, совершил порыв на дороге, прилегающей к посольству США.

По данным радиостанции, в результате случившегося пострадали пять человек, которые находились рядом с местом взрыва.

В настоящее время на место приехали полицейские и карета скорой помощи.

Других подробностей случившегося пока нет.

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