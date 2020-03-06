Туроператоров призвали предлагать путешественникам из России альтернативу Хоккайдо

Федеральное агентство по туризму России призвало туроператоров предлагать россиянам, которые планируют отправиться на японский остров Хоккайдо, другие маршруты из-за нарастающего распространения коронавируса в префектуре. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения», — говорится в сообщении.

Кроме того, туроператором порекомендовали предлагать путешественникам поездки в более более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Отмечается, что Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, а также находится в контакте с Роспотребнадзором и МИД России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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