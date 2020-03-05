В Италии за сутки выявлено еще 769 случаев заражения коронавирусом

В Италии за сутки от коронавируса скончались 41 человек, и подтвердились 769 случаев заражения, сообщает Reuters со ссылкой на итальянское Министерство гражданской защиты.

Таким образом, всего от коронавируса в Италии умерли 148, заражены — 3858 человек.

Ранее правительство страны сообщило, что выделяет €7,5 млрд на борьбу с вирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

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