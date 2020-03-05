В Дагестане мужчина убил пенсионера деревянным стулом

Жителя Буйнакского района будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, передает СУ СКР по Республике Дагестан.

42-летний мужчина нанес погибшему удары руками и деревянным стулом из-за возникшей ссоры. Обвиняемый утверждает, что его спровоцировали оскорбительные высказывания.

Пенсионер скончался спустя десять дней в больнице, не приходя в сознание.

Следователи считают, что собрали достаточно материалов для обвинительного заключения. Материалы переданы в суд.

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