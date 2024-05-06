Британия под воздействием «американского хозяина» пытается мобилизовать всех украинцев на войну против РФ и тем самым подталкивает Европу к войне. Об этом сказано в материале международного обозревателя Сим Мина, опубликованной северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

2 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

«На этот раз Кэмерон откровенно разрешил использовать свои вооружения в атаке на территорию РФ. Это показывает, что Британия бешено пытается подстрекать власти Зеленского к безрассудной атаке на глубину территории РФ, чтобы справиться с дальше ухудшающейся обстановкой в поле боя Украины», — говорится в стартье.

До этого Сим Мин опубликовал статью, в которой говорится, что обещанная министром иностранных дел Британии Дэвидом Кэмероном помощь Киеву не изменит ситуацию на фронте, так как российские войска превратят поставленное оружие в «горящий металлолом».

Ранее в КНДР заявили, что США на Украине ждет поражение.