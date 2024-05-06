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ВС РФ нанесли удары по энергосистеме Сум и складам боеприпасов

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по энергосистеме Сум и складу боеприпасов

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Gleb Garanich/Reuters

В ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 1.40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — сказал Лебедев.

По его словам, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Само производство и снаряжение ракет осуществляется в подземных бункерах. Российский беспилотник, вероятнее всего, попал в ракеты, подготовленные к погрузке, заявил подпольщик.

Также он прокомментировал информацию о проблемах с электроснабжением Харькова. Лебедев рассказал, что местные жители связывают это с ударом по энергосистеме Сум. В настоящее время в Сумах и большей части Харькова отсутствует электричество, добавил он.

6 мая сообщалось о взрывах в Сумах. В результате в этом городе, других частях Сумской области Украины, а также Харькове возникли проблемы с электричеством.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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