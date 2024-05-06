Снайперы Вооруженных сил России ликвидировал в зоне специальной военной операции (СВО) украинского военнослужащего в каске с эмблемой СС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам снайпера, являющегося одним из самых эффективных в российской армии, был ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ходивший в каске времен Второй мировой войны, на которой были нарисованы руны СС.

Снайпер отметил, что российские бойцы в качестве доказательства ликвидации забрала каску украинского военного. Сейчас она находится в небольшом «музее» трофеев в месте расположения снайперской группы.

До этого сообщалось, что российские снайперы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

28 апреля председатель Белорусского общества охотников и рыболовов и экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич заявил, что членов объединения переобучают в снайперов.

Ранее российские десантники ликвидировали опытного снайпера ВСУ.