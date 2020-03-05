В СК заявили о похищении пропавшей школьницы в Костромской области

Следствие полагает, что пропавшая в Костромской области восьмилетняя девочка могла быть похищена. Об этом рассказали в СУ СК страны по региону.

Родители заметили пропажу ребенка 4 марта. Они утверждают, что девочка не вернулась домой после школы. После этого начались ее поиски.

Девочку нашли живой в ходе обысков в доме местного жителя города Нея. Ее передали медикам.

«Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в СУ СК.

Известно, что по факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются обстоятельства похищения ребенка.

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