Вильфанд назвал причину необычно теплого марта в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что из-за отсутствия снежного покрова, март в столице будет теплее, чем обычно, передает РИА «Новости».

По словам Вильфанда, обычно в Москве снег начинает таять только в конце марта. Но в этот раз снега нет, и земля не промерзла.

Из-за этого солнечное тепло не будет тратиться на оттаивание земли и уменьшение снежного покрова.

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