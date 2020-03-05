Вильфанд назвал причину необычно теплого марта в Москве
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что из-за отсутствия снежного покрова, март в столице будет теплее, чем обычно, передает РИА «Новости».
По словам Вильфанда, обычно в Москве снег начинает таять только в конце марта. Но в этот раз снега нет, и земля не промерзла.
Из-за этого солнечное тепло не будет тратиться на оттаивание земли и уменьшение снежного покрова.
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