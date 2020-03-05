В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, заболевший вирусом итальянец прилетел в Россию 29 февраля. В понедельник, 2 марта, он обратился к медикам с симптомами ОРВИ, после чего его госпитализировали. Вирус у него был обнаружен 5 марта.

«Заболевание протекает в легкой клинической форме», — добавили в штабе.

В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге срочно госпитализировали студента из Италии для обследования на коронавирус. Он обучался в Северо-Западном государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,1 тыс. человек, при этом вылечились — 53 393, скончались — 3 285.

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