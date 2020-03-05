В России задержали мужчину за преступление почти 30-летней давности в Казахстане

В Москве задержали виновника совершенного в 1993 году в Казахстане ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве пояснили, что в 1993 году на трассе Алматы — Екатеринбург 28-летний водитель КАМАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем, после чего скрылся с места происшествия.

В результате аварии водитель автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще одного пассажира госпитализировали.

Сбежавший водитель был объявлен в розыск.

Отмечается, что виновник ДТП на момент задержания проживал в Москве по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Казахстан.