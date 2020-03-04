В РПЦ осудили резонанс вокруг слов протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Резонанс в средствах массовой информации вокруг слов протоиерея Димитрия Смирнова об образовании для девочек является «скандалом на ровном месте», написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу»», — написал Легойда.

Он подчеркнул, что в своем выступлении Смирнов привел конкретную историю про знакомую ему девочку, а не заявлял о бесполезности школьного образования.

Ранее известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами. В качестве примера он рассказал об одной из прихожанок, которая решила не отдавать одну из младших дочерей в школу, а оставила нянчиться с младенцем дома.

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