В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Силовики ликвидировали в Ингушетии члена бандподполья в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленника задержали в селе Алкун Сунженского района республики.

Известно, что задержанный не является жителем Ингушетии.

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