В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья
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Силовики ликвидировали в Ингушетии члена бандподполья в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленника задержали в селе Алкун Сунженского района республики.
Известно, что задержанный не является жителем Ингушетии.
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