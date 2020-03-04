СК начал проверку после того, как детей в Тульской области покусали крысы
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Следственный комитет начал проверку после сообщений в СМИ о том, что в Тульской области детей госпитализировали с крысиными укусами. Об этом говорится на сайте СК по региону.
Как отмечается, инцидент произошел в поселке Дубовка Узловского района.
По данным следствия, двое детей попали в больницу после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают.
Известно, что дом находится в аварийном состоянии.
В настоящее время пострадавшие выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает.
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